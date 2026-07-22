Семья Мингажетдиновых-Демидовых больше полувека работает на Автозаводской ТЭЦ

Окончив одиннадцатый класс, в 1960-е годы юная Лина Михайловна отправилась в город Горький. На Автозаводской ТЭЦ в тот год начали возводить ключевые объекты второй очереди, которые позволили существенно нарастить выработку электричества и тепла для жителей города. Коллектив остро нуждался в рабочих руках. Девушка устроилась изолировщицей. Среди стекловаты и строительных лесов и началась её трудовая биография, которая через несколько дней круто изменила её личную жизнь. Лина Михайловна познакомилась с работником турбинного цеха Александром Рэйновичем, а через неделю они подали заявление в ЗАГС.