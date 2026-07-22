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Власти хотят восстановить общественную баню на улице Гайдара в Курске

В Курске прорабатывают вопрос о восстановлении общественной бани на улице Гайдара. Технические исследования показали, что у строения крепкий фундамент, а технологические системы не изношены. Следовательно единственная муниципальная баня подлежит ремонту, рассказал 22 июля губернатор Курской области Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

В Курске прорабатывают вопрос о восстановлении общественной бани на улице Гайдара. Технические исследования показали, что у строения крепкий фундамент, а технологические системы не изношены. Следовательно единственная муниципальная баня подлежит ремонту, рассказал 22 июля губернатор Курской области Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

«Если честно, складывается ощущение, что все заверения о том, что баня аварийная и не может быть восстановлена — это фикция. Не могу исключить, что все это делалось, чтобы снести здание в самом центре города и отдать территорию под застройку», — отметил глава региона.

По словам господина Хинштейна, власти планируют восстановить баню за счет внебюджетных источников, но она при этом останется в муниципальной собственности. Координацию этой работы взял на себя сенатор от региона Александр Брыксин, пообещавший привлечь средства.

«Надеюсь, и представители курского бизнеса эти начинания поддержат. Чтобы все работы были прозрачными, откроем специальный расчетный счет», — сообщил Александр Хинштейн.

Администрация Курска в свою очередь организовала расчистку прилегающей к бане территории и вывоз 100 кубометров мусора.

О том, что общественная бани на улице Гайдара была закрыта в связи с высокой аварийностью здания и не подлежала реконструкции, в частности, весной 2024 года заявлял бывший мэр Курска Игорь Куцак, когда анонсировал строительство нового банно-оздоровительного комплекса стоимостью 200 млн руб. на пересечении улиц Чумаковской и Дружининской.

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