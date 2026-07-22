В Сочи поступят 37 новых автобусов

Модернизация городского автобусного парка Сочи запланирована в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в администрации города, будет закуплено 37 автобусов, в их числе — 20 автобусов большого класса и 17 автобусов среднего класса, которые работают на экологическом топливе.