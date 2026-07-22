В Сочи поступят 37 новых автобусов

Модернизация городского автобусного парка Сочи запланирована в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в администрации города, будет закуплено 37 автобусов, в их числе — 20 автобусов большого класса и 17 автобусов среднего класса, которые работают на экологическом топливе.
Обновление подвижного состава позволит значительно повысить качество транспортного обслуживания жителей и гостей курорта. Новые автобусы обеспечат более высокий уровень комфорта и безопасности пассажиров, повысят доступность общественного транспорта, в том числе для маломобильных граждан, а также помогут сократить интервалы движения на наиболее востребованных маршрутах.
«Модернизация автобусного парка станет очередным этапом комплексного развития транспортной инфраструктуры Сочи. Реализация мероприятий национального проекта направлена на повышение надежности и эффективности работы общественного транспорта, создание современных условий для пассажирских перевозок и формирование комфортной городской среды», — отметили в администрации города.
Закупка новой техники позволит заменить часть автобусов, выработавших свой ресурс, повысить эксплуатационную надежность подвижного состава и обеспечить устойчивую работу муниципальных маршрутов с учетом растущего пассажиропотока.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.