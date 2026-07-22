В Ростовской области промбазу ООО ПМК-10 выставили на торги за 24,4 млн рублей

По данным портала проверки контрагентов rusprofile, ООО «ПМК-10» было зарегистрировано в декабре 1999 года в хуторе Рябичев Ростовской области и специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Компания находится в процедуре банкротства, что накладывает существенные ограничения на ее деятельность. Управление осуществляется конкурсным управляющим, назначенным 28 июня 2020 года. В составе учредителей значатся четыре физических лица, однако их доли в уставном капитале не определены, а в данных присутствует признак наличия подставных учредителей, что может указывать на формальное участие этих лиц. Штат сотрудников отсутствует с 2020 года, офисы и представительства не зарегистрированы.