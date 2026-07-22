В Троицком соборе Выксы прошла первая литургия после векового перерыва

Первая за сто два года Божественная литургия состоялась в главном приделе восстанавливаемого при поддержке Объединенной металлургической компании Троицкого собора Выксунского Иверского женского монастыря. Божественную литургию совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Восстановление Троицкого собора, разрушенного в 1927 году, длится более двадцати лет. В 2003 году был освещен придел в честь преподобного Варнавы Гефсиманского, в 2011 году проведено комплексное исследование фундамента для проектирования храма, в 2021 году установили купола и кресты на боковые барабаны собора, а в 2025 году — крест на центральный купол. Сейчас в храме продолжают отделочные работы.
«Долгое время храм находился в руинах, но, благодаря подвижничеству Владыки Георгия, деятельному участию многих людей — строителей, реставраторов, сестер обители, волонтеров, жертвователей — сегодня в нем вновь могут совершаться богослужения, — говорит генеральный директор Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых. — ОМК, градообразующее предприятие Выксы, вносит в это строительство свою лепту. Многое еще предстоит сделать, но сегодня уже нет сомнений, что Троицкий собор обретет свое былое величие».
ОМК и благотворительный фонд «ОМК-Участие» реализуют долгосрочную программу поддержки Выксунской епархии, направленную на возрождение духовного и культурного наследия Выксы. Среди ключевых проектов: восстановление Троицкого собора Выксунского Иверского женского монастыря, Собора Рождества Христова в Выксе и Преображенской церкви в селе Сноведь, строительство часовен и здания православного детского сада «Колокольчик». Компания принимает регулярное участие в социальных проектах епархии, а также ежегодно выделяет средства на содержание и развитие духовного училища.
На восстановление Троицкого собора Выксунского Иверского женского монастыря ОМК направила более 400 млн рублей.