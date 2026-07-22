В Троицком соборе Выксы прошла первая литургия после векового перерыва

Восстановление Троицкого собора, разрушенного в 1927 году, длится более двадцати лет. В 2003 году был освещен придел в честь преподобного Варнавы Гефсиманского, в 2011 году проведено комплексное исследование фундамента для проектирования храма, в 2021 году установили купола и кресты на боковые барабаны собора, а в 2025 году — крест на центральный купол. Сейчас в храме продолжают отделочные работы.