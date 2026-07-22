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В Ирбите мобильная лаборатория контролирует качество воды

В пострадавшем от паводка Ирбите отслеживают качество воды.

Источник: Комсомольская правда

В Ирбите с 21 июля из-за паводковой ситуации приступила к работе мобильная лаборатория. Специалисты контролируют санитарно-эпидемиологическую обстановку в Ирбите, Ирбитском, Тавдинском и Камышловском районах. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

— Мобильный лабораторный комплекс направлен для усиления лаборатории Ирбитского филиала в рамках контроля санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с подтоплением, — сказано в сообщении.

Специалисты проведут молекулярно-генетические исследования проб водоемов. В том числе водопроводной и питьевой воды. Ее качество проверят и в пунктах временного размещения, а также прочих учреждениях.

Анализ позволит оперативно выявить риски, не допустить распространения инфекционных заболеваний в зоне подтопления.

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