В Москве полностью реконструируют около 750 школ до конца 2033 года

Крупнейший в истории города проект реконструкции школьных зданий «Моя школа» был одобрен мэром Москвы в 2024 году. А 2 сентября 2024 года первые четыре учебных заведения открылись после модернизации и приняли учеников в обновленные классы. Это школа № 281 в СВАО, школа № 1190 в СЗАО, школа № 1514 в ЮЗАО и школа № 37 в ЗАО. Реконструкция означает комплексное обновление зданий: новые кабинеты и общественные пространства, новые инженерные коммуникации, новая мебель и оборудование.