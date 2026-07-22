В Москве полностью реконструируют около 750 школ до конца 2033 года

«Повышение качества образовательной среды — один из приоритетов стратегии развития города. Программа “Моя школа” набрала хороший темп. В 2024—2025 годах мы полностью реконструировали первые 55 школьных зданий, в текущем году завершим работы еще в 100, а до конца 2033 года планируем комплексно обновить около 750 московских школ. Наши ребята будут учиться в современных, вдохновляющих и развивающих школах», — написал Собянин.
Крупнейший в истории города проект реконструкции школьных зданий «Моя школа» был одобрен мэром Москвы в 2024 году. А 2 сентября 2024 года первые четыре учебных заведения открылись после модернизации и приняли учеников в обновленные классы. Это школа № 281 в СВАО, школа № 1190 в СЗАО, школа № 1514 в ЮЗАО и школа № 37 в ЗАО. Реконструкция означает комплексное обновление зданий: новые кабинеты и общественные пространства, новые инженерные коммуникации, новая мебель и оборудование.