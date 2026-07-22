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В Москве полностью реконструируют около 750 школ до конца 2033 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Около 750 зданий московских школ полностью обновят до конца 2033 года в рамках программы «Моя школа». После реконструкции кардинально изменятся не только фасады зданий и кабинеты, но и сама суть школьных пространств, написал в своем личном блоге мэр города Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Повышение качества образовательной среды — один из приоритетов стратегии развития города. Программа “Моя школа” набрала хороший темп. В 2024—2025 годах мы полностью реконструировали первые 55 школьных зданий, в текущем году завершим работы еще в 100, а до конца 2033 года планируем комплексно обновить около 750 московских школ. Наши ребята будут учиться в современных, вдохновляющих и развивающих школах», — написал Собянин.

Крупнейший в истории города проект реконструкции школьных зданий «Моя школа» был одобрен мэром Москвы в 2024 году. А 2 сентября 2024 года первые четыре учебных заведения открылись после модернизации и приняли учеников в обновленные классы. Это школа № 281 в СВАО, школа № 1190 в СЗАО, школа № 1514 в ЮЗАО и школа № 37 в ЗАО. Реконструкция означает комплексное обновление зданий: новые кабинеты и общественные пространства, новые инженерные коммуникации, новая мебель и оборудование.

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