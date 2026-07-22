В Музее Выксы проходит выставка «Что двигает вода»

Экспозиция занимает четыре зала, каждый из которых посвящен отдельной теме — от природных экосистем до промышленных революций. Зрители могут увидеть архивные фотографии и работы современных авторов, макеты и чертежи, природные материалы и полноразмерные объекты. Особое внимание привлекают макеты и мультимедийные инсталляции: они созданы специально для проекта на основе архивных чертежей. С их помощью посетители могут перенестись на дно юрских морей — в эпоху формирования рудных залежей, — а также оценить реальные масштабы водяного колеса и плотин. Дополняют экспозицию подлинные артефакты, связанные с выксунской гидросистемой.