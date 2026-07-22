В Музее Выксы проходит выставка «Что двигает вода»

В Музее Выксы (г. Выкса, Нижегородская обл.), который расположен в усадебном комплексе Баташевых-Шепелевых XVIII века, открыли новую выставку «Что двигает вода». В фокусе экспозиции — уникальная система выксунских прудов. Проект раскрывает роль воды как ключевой силы в становлении Выксы — города, где тесно переплелись промышленность и культура. Впервые на основе артефактов XVIII-XIX веков выставка наглядно показывает взаимосвязь металлургии, природы и общества: как они формировали город в прошлом и продолжают влиять друг на друга сегодня.
Экспозиция занимает четыре зала, каждый из которых посвящен отдельной теме — от природных экосистем до промышленных революций. Зрители могут увидеть архивные фотографии и работы современных авторов, макеты и чертежи, природные материалы и полноразмерные объекты. Особое внимание привлекают макеты и мультимедийные инсталляции: они созданы специально для проекта на основе архивных чертежей. С их помощью посетители могут перенестись на дно юрских морей — в эпоху формирования рудных залежей, — а также оценить реальные масштабы водяного колеса и плотин. Дополняют экспозицию подлинные артефакты, связанные с выксунской гидросистемой.
Вода в Выксе — не просто природный ресурс, а смысловой стержень города и важнейшая черта его ландшафта. Так, благодаря воде и ее обитателям, несколько сотен миллионов лет назад в окрестностях Выксы появилась железная руда. Ее залежи и стали той самой основой, которая в XVIII веке привлекла промышленников (в первую очередь братьев Баташевых) и дала старт развитию в Выксе крупного металлургического производства.
Выставка «Что двигает вода» организована при поддержке благотворительного фонда «ОМК-Участие». В 2026 году тема воды выступает ключевой для всех культурных проектов фонда. Ее значимость отразилась и в программе прошедшего «Выкса‑фестиваля».
Выставка продлится до 14 марта 2027 года. Куратор выставки — Андрей Рымарь.
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