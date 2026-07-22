На Дону вырос экспорт продовольственных товаров

Делегация, в которую вошли руководители аккредитованных в Ростовской области дипломатических миссий и представители консульского корпуса, посетила ключевые производственные площадки Азовского и Багаевского районов. В состав рабочей группы вошли первый заместитель губернатора Алексей Господарев, министр экономического развития области Павел Павлов, исполняющая обязанности представителя МИД РФ в Ростове-на-Дону Елена Стафорова, генеральный консул Армении Левон Минасян, врио руководителя генерального консульства Беларуси Дмитрий Шкурдь, а также почётный консул Абхазии Адик Аршба. На территории Новоалександровской промышленной зоны (Азовский район) гости ознакомились с деятельностью завода «АСВА» — крупнейшего в Российской Федерации предприятия, специализирующегося на выпуске прессового льняного масла. Производственные мощности завода позволяют перерабатывать до 148,5 тыс. тонн масличных культур в год. Сырье закупается у фермеров Южного и Приволжского федеральных округов, при этом основную часть поставщиков составляют сельхозпроизводители Ростовской области. По итогам первого полугодия 2026 года на предприятии было переработано более 51,6 тыс. тонн льна, выпущено свыше 19 тыс. тонн масла и 30,2 тыс. тонн льняного жмыха. Основная продукция реализуется в Китай, Турцию и страны Южной Америки, а также поставляется российским компаниям, работающим в сфере аквакультуры и разведения крупного рогатого скота (КРС).В ходе совещания на площадке завода первый заместитель губернатора констатировал, что, невзирая на глобальные экономические трудности и трансформацию международных связей, область продолжает активно внедрять масштабные инвестиционные проекты и участвовать в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт».В последние годы Ростовская область стабильно входит в топ-10 российских регионов по показателям общего экспорта и несырьевого неэнергетического экспорта. По результатам I квартала 2026 года Донской регион удерживает вторую строчку в ЮФО по величине внешнеторгового оборота (доля 34,4%) и экспорта (доля 36,7%).Вывоз продовольственных товаров вырос на 1,9%, а экспорт химической продукции увеличился на 16,7%. К числу главных торговых партнёров области относятся Турция, Египет, Казахстан, Гонконг, Индия, Кения, Беларусь и Китай. «Провели традиционную встречу с дипломатическим корпусом именно в выездном формате. Это один из самых востребованных форматов, где мы, что называется, без галстуков получаем возможность “сверить часы”, обсудить перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества. Мы понимаем, что сейчас достаточно сложная макроэкономическая ситуация, и в таких условиях необходимо приложить максимум усилий, чтобы не просто сохранить, а увеличить товарооборот с нашими бизнес-партнерами», — рассказал Алексей Господарев. В Багаевском районе программа визита включила посещение туристического комплекса «Вина Арпачина». Данная компания фокусируется на сохранении и развитии традиций виноделия на Дону, а также на культивировании автохтонных сортов винограда.