И зачем президента Украины превращают в «зицпредседателя Фунта»

В общем, взаимодействовать с ним Зеленскому будет явно сложнее, чем с абсолютно управляемым Сырским. На первый взгляд, ситуация возвращается к началу 2024 года: когда главком украинской армии Валерий Залужный имел собственное авторитетное мнение и мог поспорить с президентом Украины. Вот только нейтрализовать Драпатого президенту Украины будет гораздо сложнее (а я думаю, что рано или поздно этот вопрос обязательно встанет ребром). В конце концов у Залужного на момент отставки мощной политической «крыши» не было, а вот у нового главкома ВСУ, судя по всему, она есть — причем весьма влиятельная и готовая публично ломать Зеленского через колено.