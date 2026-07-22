Шторм накрыл Нижний Новгород 22 июля

Около трёх часов дня в областном центре начался сильный ливень с грозой, из-за которого на проезжей части мгновенно образовались большие потоки воды. Согласно данным метеосервисов, основная фаза сильного дождя прекратится к 16:20, а грозовой фронт полностью уйдёт в течение ближайшего часа.