Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шторм накрыл Нижний Новгород 22 июля

В районе трех часов дня на город обрушилась гроза с потоками воды, после чего непогода сместилась в сторону Балахны и Городца.

Кратковременный шторм обрушился на Нижний Новгород днём 22 июля. Кадры со всего города публикуют нижегородцы в соцсетях.

Около трёх часов дня в областном центре начался сильный ливень с грозой, из-за которого на проезжей части мгновенно образовались большие потоки воды. Согласно данным метеосервисов, основная фаза сильного дождя прекратится к 16:20, а грозовой фронт полностью уйдёт в течение ближайшего часа.

Грозовой фронт затронул не только Нижний Новгород, но и другие населённые пункты региона: непогода уже накрыла Балахну и постепенно подбирается к Городцу.

Ранее сообщалось, что дожди и потепление до +30°C ожидают нижегородцев на этой неделе.