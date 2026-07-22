В подмосковном Лыткарине обновили 6 дорог

На региональной сети специалисты обновили более 2,7 км дорожной одежды на участке улицы Парковой и Тураевского шоссе — от пересечения с улицей Степана Степанова до Южно-Лыткаринской автодороги. Это обеспечило проезд до парков, школ, детских садов, политехнического колледжа, поликлиники, больницы, усадьбы «Лыткарино», стадиона «Полет» и автостанции. Также отремонтировали участок улицы Колхозной от остановки «Микрорайон 4А» до пересечения с улицей Лесной.