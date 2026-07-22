В подмосковном Лыткарине обновили 6 дорог

Ремонт двух региональных и четырех муниципальных дорог завершили в городском округе Лыткарино Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего дорожники заменили более 4,3 километра покрытия на шести дорогах в Лыткарино в рамках программы текущего ремонта, обеспечив комфортный проезд жителей к домам, местам притяжения и объектам инфраструктуры. На муниципальной сети еще предстоит провести капитальный ремонт подъездной дороги у деревни Костино, где устроят асфальтобетонное покрытие», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
На региональной сети специалисты обновили более 2,7 км дорожной одежды на участке улицы Парковой и Тураевского шоссе — от пересечения с улицей Степана Степанова до Южно-Лыткаринской автодороги. Это обеспечило проезд до парков, школ, детских садов, политехнического колледжа, поликлиники, больницы, усадьбы «Лыткарино», стадиона «Полет» и автостанции. Также отремонтировали участок улицы Колхозной от остановки «Микрорайон 4А» до пересечения с улицей Лесной.
На муниципальной сети всего обновили более 1 км покрытия, уложив асфальт на Проектируемом проезде № 2, улицах Коммунистической и Сафонова, а также на дороге на территории детского городка «ЗИЛ».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.