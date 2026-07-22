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СМИ: Калининградская область вошла в число приоритетных регионов для поставок топлива

Наименее приоритетными направлениями названы сети автозаправочных станций нефтяных компаний.

Правительство РФ определило очередность поставок нефтепродуктов различным категориям потребителей на фоне напряженной ситуации на топливном рынке. В число регионов, которым рекомендовано обеспечивать поставки в приоритетном порядке, вошла Калининградская область. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на протоколы совещаний у вице-премьера Александра Новака.

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, в первую очередь топливо должно направляться государственным заказчикам, на муниципальные нужды, для северного завоза, предприятиям, выполняющим государственный оборонный заказ, ОАО «РЖД», гражданскому флоту и сельхозпроизводителям.

Следующий уровень приоритета получили Крым, новые регионы России и Калининградская область, а также местные топливные операторы и поставки на экспорт по отдельным поручениям президента и правительства РФ.

Наименее приоритетными направлениями названы сети автозаправочных станций нефтяных компаний, независимые АЗС и экспорт нефтепродуктов по межправительственным соглашениям.

Как отмечает «Коммерсант», власти объясняют такие меры необходимостью не допустить региональных дисбалансов и дефицита топлива. По данным издания, наиболее напряженная ситуация сейчас сохраняется в Сибири и на Дальнем Востоке.

На фоне сокращения объемов нефтепереработки в России правительство до конца июля ограничило экспорт бензина, распространило запрет на поставки дизельного топлива за рубеж и рассматривает возможность субсидирования импорта нефтепродуктов.

По словам Александра Новака, принятые меры уже дают результат, в ряде регионов сокращаются очереди на АЗС и увеличивается число заправок, работающих без ограничений. Вместе с тем опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что нынешние решения позволяют лишь сглаживать пики дефицита, но не устраняют системные проблемы, связанные с восстановлением мощностей нефтепереработки и логистикой поставок топлива.

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