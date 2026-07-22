СМИ: Калининградская область вошла в число приоритетных регионов для поставок топлива

По словам Александра Новака, принятые меры уже дают результат, в ряде регионов сокращаются очереди на АЗС и увеличивается число заправок, работающих без ограничений. Вместе с тем опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что нынешние решения позволяют лишь сглаживать пики дефицита, но не устраняют системные проблемы, связанные с восстановлением мощностей нефтепереработки и логистикой поставок топлива.