Развитие внутричерепной гипертензии увязали со сбоями в работе вен в оболочке мозга

В ходе этих опытов ученые вызвали внутричерепную гипертензию у мышей и проследили за изменениями в структуре оболочек их мозга, а также сравнили при помощи системы МРТ различия в их устройстве у двух десятков здоровых добровольцев и шестнадцати носителей данного заболевания. Эти замеры и опыты указали на то, что характер движения крови через вены в синусах напрямую влиял на работу сосудов лимфатической системы мозга.