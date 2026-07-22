Больница кубанской станицы Кущевской получила новое оборудование

Эндоскопическое отделение Кущевской центральной районной больницы в Краснодарском крае получило новое медоборудование в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в районной администрации.
Современное оборудование позволит проводить диагностические и лечебные процедуры на более высоком уровне, повысит точность исследований и уровень комфорта для пациентов. А в итоге все это напрямую влияет на раннее выявление серьезных заболеваний и эффективность лечения.
В эндоскопическом отделении работают три врача. Ежедневно там проводят различные исследования, в том числе колоноскопию и бронхоскопию.
«С начала 2026 года выявлено 21 онкологическое заболевание, проведено 14 операций аргоноплазменной коагуляции при желудочно-кишечных кровотечениях, удалено 150 доброкачественных образований, а также выполнено 2208 исследований», — рассказали в больнице.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.