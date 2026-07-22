В поселке Быково Волгоградской области открыли обновленный музей

Быковский районный историко-краеведческий музей открыли в Волгоградской области после капитального ремонта, проведенного в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном центре информационного и материально-технического обеспечения.
Для церемонии открытия сотрудники музея подготовили небольшие инсценировки, охватывающие историю рабочего поселка Быково и Быковского района. А после этого провели экскурсию по отреставрированным залам учреждения.
В здании музея обновили системы электро- и водоснабжения, канализации, отопления, смонтировали пожарную сигнализацию. В обновленных помещениях установили мебель, экспозиционные стенды, оборудование для работников музея. Также строители привели в порядок прилегающую к музею территорию.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.