Разметку нанесут на нижегородские велодорожки

В 2026 году на велодорожки в Нижнем Новгороде нанесут разметку объемом около 4 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на городскую администрацию.
Благоустройство пройдет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Ленинском и Сормовском районах. В частности, велодорожки со специальной разметкой появятся на улице Комарова и на проспекте Кораблестроителей. Также будут обновлены разметки на парковках СИМ на площади 2 тысячи квадратных метров.
На данный момент наибольшая сеть веломаршрутов в Нижнем Новгороде находится в Автозаводском и Ленинском районах — 22,6 км. Для дорожек используются покрытие из асфальтобетона. Форма, цвет и размеры разметки соответствуют ГОСТу.
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