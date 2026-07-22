Разметку нанесут на нижегородские велодорожки

Благоустройство пройдет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Ленинском и Сормовском районах. В частности, велодорожки со специальной разметкой появятся на улице Комарова и на проспекте Кораблестроителей. Также будут обновлены разметки на парковках СИМ на площади 2 тысячи квадратных метров.