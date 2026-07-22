Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разметку нанесут на нижегородские велодорожки

Благоустройство пройдет в Ленинском и Сормовском районах.

Источник: Нижегородская правда

В 2026 году на велодорожки в Нижнем Новгороде нанесут разметку объемом около 4 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на городскую администрацию.

Благоустройство пройдет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Ленинском и Сормовском районах. В частности, велодорожки со специальной разметкой появятся на улице Комарова и на проспекте Кораблестроителей. Также будут обновлены разметки на парковках СИМ на площади 2 тысячи квадратных метров.

На данный момент наибольшая сеть веломаршрутов в Нижнем Новгороде находится в Автозаводском и Ленинском районах — 22,6 км. Для дорожек используются покрытие из асфальтобетона. Форма, цвет и размеры разметки соответствуют ГОСТу.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что склон Зеленского съезда укрепляют после аномально снежной зимы.