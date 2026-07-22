Открытый фестиваль воднолыжных видов спорта пройдет 27 июля на Мещерском озере в Нижнем Новгороде

Ярким событием фестиваля станет показательное выступление специального гостя — одного из сильнейших райдеров России. Фестиваль откроет цикл мероприятий проекта «Первая волна. Вейкборд для всех», направленного на развитие массового спорта и популяризацию активного образа жизни среди школьников, студентов и молодежи от 7 до 35 лет.