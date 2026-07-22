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Открытый фестиваль воднолыжных видов спорта пройдет 27 июля на Мещерском озере в Нижнем Новгороде

Гости фестиваля смогут бесплатно попробовать вейкборд под руководством сертифицированных инструкторов.

Источник: Время

Министерство спорта Нижегородской области сообщает, что 27 июля в Ра‑вейкпарке на Мещерском озере в Нижнем Новгороде состоится Открытый фестиваль воднолыжных видов спорта. Мероприятие пройдет с 12:00 до 20:00.

Гости фестиваля смогут бесплатно попробовать вейкборд под руководством сертифицированных инструкторов. Каждому участнику предоставят необходимое снаряжение и спасательный жилет. Все желающие также смогут покататься на сапбордах, посетить спортивные мастер‑классы, интерактивные площадки, фотозоны и программу с DJ‑сетом.

Ярким событием фестиваля станет показательное выступление специального гостя — одного из сильнейших райдеров России. Фестиваль откроет цикл мероприятий проекта «Первая волна. Вейкборд для всех», направленного на развитие массового спорта и популяризацию активного образа жизни среди школьников, студентов и молодежи от 7 до 35 лет.

Вход свободный по предварительной регистрации. Организаторы призывают любителей активного отдыха регистрироваться заранее и стать частью большого спортивного праздника.

Ранее сообщалось, что X-WATERS Волга соберет около трех тысяч пловцов в Нижнем Новгороде.

(12+).