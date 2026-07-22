В Балтийске открыли две новые парковки. Информацию об этом опубликовали на странице администрации округа «ВКонтакте».
На месте заброшенного пустыря на улице Гоголя, 20 обустроили стоянку на 20 автомобилей, включая два места для водителей с инвалидностью. На территории выровняли и отсыпали грунт, привели в порядок кустарник, нанесли разметку.
Вторая парковка находится на улице Чехова, рядом с центральным пляжем. Она рассчитана на 49 автомобилей, четыре места — для водителей с инвалидностью.
«Парковка уже функционирует в тестовом режиме. Пока бесплатно, но со следующего года планируем перевести её на платную основу», — добавили в администрации Балтийска.
Фото: администрация Балтийска, «ВКонтакте».