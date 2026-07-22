Бах, опера и русский рок: что послушать на неделе в Калининградской филармонии

В Калининградской филармонии продолжается Международный музыкальный фестиваль «Бахослужение». На этой неделе гостей ждут два концерта фестивальной программы — выступления лауреата международных конкурсов Полины Пантелеевой и солиста Большого театра Валерия Макарова. А завершит неделю музыкальная встреча с группой «Четыре» и хитами русского рока в необычных аранжировках. Рассказываем подробнее.
1. И. С. Бах и музыка XX века: органный концерт.
Лауреат международных конкурсов Полина Пантелеева.
23 июля, четверг, 19:00.
В одном вечере соединятся ясная архитектура баховской музыки и экспрессивный язык XX века: «Для слушателя это шанс услышать, как вечные темы — вера, торжество, тоска, прозрение — повторяются и трансформируются в разных эпохах через призму оттенков тембра, ритма и масштабной времени».
За органом выступит Полина Пантелеева — лауреат международных конкурсов, обладатель Премии имени народного артиста России Гарри Гродберга. Органистка известна внимательным отношением к стилю и тонкой работой с тембровыми возможностями инструмента.
В программе прозвучат произведения И. С. Баха — Прелюдия и фуга си минор, Пастораль, хоральная прелюдия «Грядёт язычников спаситель», Концерт ля минор по А. Вивальди, а также сочинения композиторов XX века: Марселя Дюпре, Юрия Буцко, Мориса Дюруфле и Георгия Мушеля.
2. «Склонюсь пред Тобой»: арии барокко и орган.
25 июля, суббота, 18:00.
Ещё один концерт «Бахослужения» посвящён музыке XVII-XVIII веков. Главным гостем концерта станет тенор Валерий Макаров — солист Большого театра России и Московского театра «Новая опера». Артист, известный по проектам «Голос» и «Большая опера», сотрудничает с ведущими театрами России, Большим театром Беларуси, Корейской национальной оперой и театром имени Джоаккино Россини в итальянском Пезаро.
Вместе с солистками Калининградской филармонии Марией Гаврилюк (орган) и Викторией Бобковой (меццо-сопрано) он исполнит произведения Алессандро Скарлатти, Антонио Вивальди, Жана-Батиста Люлли и Вольфганга Амадея Моцарта. Одним из самых проникновенных моментов концерта станет ария «Сжалься надо мной, Господи» из баховских «Страстей по Матфею» в исполнении Виктории Бобковой и органа.
В программе:
А. Скарлатти — Ария Измаила из оперы «Седекка, Царь Иерусалима» А. Вивальди — Ария константинопольского императора Анастасиоса — Vedro con mio diletto («Увижусь ль я с моей женой») из оперы «Джустино» Ж. -Б. Люлли — Ария Тезея из оперы «Тезей».
Арии из опер В. А. Моцарта: Две арии Тамино из оперы «Волшебная флейта» Две арии Феррандо из оперы «Так поступают все женщины» Две арии Оттавио из оперы «Дон Жуан».
И. С. Бах — Ария Альта № 47 «Сжалься надо мной, Господи» из оратории «Страсти по Матфею».
3. Легенды русского рока.
26 июля, воскресенье, 18:00.
Группа «Четыре» представит программу, в которую вошли знаковые песни русского рока разных лет. Прозвучат хиты групп «Кино», «Танцы Минус», «Алиса», «Наутилус Помпилиус», «Жуки», «Ария», «Чайф», «Мумий Тролль», «СерьГа», а также композиции Юлии Чичериной и других исполнителей.
Особенностью вечера станут необычные аранжировки: некоторые известные песни музыканты исполнят вместе с органом. За инструментом — специальный гость концерта, солистка Калининградской филармонии, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк.
Классическое звучание органа и энергия рок-музыки соединятся в одной программе, предлагая по-новому услышать композиции, которые давно стали частью истории отечественной сцены.
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