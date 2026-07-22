Бах, опера и русский рок: что послушать на неделе в Калининградской филармонии

Вместе с солистками Калининградской филармонии Марией Гаврилюк (орган) и Викторией Бобковой (меццо-сопрано) он исполнит произведения Алессандро Скарлатти, Антонио Вивальди, Жана-Батиста Люлли и Вольфганга Амадея Моцарта. Одним из самых проникновенных моментов концерта станет ария «Сжалься надо мной, Господи» из баховских «Страстей по Матфею» в исполнении Виктории Бобковой и органа.