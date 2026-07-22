В Ялте 17 человек пострадали из-за атаки БПЛА на многоэтажку

ВСУ в ночь на 22 июля массированно атаковали южные регионы России. В Ялте беспилотник попал в жилую многоэтажку, в результате чего пострадали 17 человек. Город остался «без света и воды», также перебои с энергоснабжением зафиксированы в нескольких населенных пунктах на южном берегу Крыма. На Кубани дроны ударили по нефтебазе в Армавире и складскому комплексу в Краснодаре. Кроме этого, БПЛА атаковали Ставропольский край и Брянскую область. Что известно о последствиях ударов — в материале «Газеты.Ru».