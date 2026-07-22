Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский кандидат от КПРФ Терентьев заработал за год 19,9 млн рублей

Наибольший доход среди нижегородских кандидатов в Госдуму девятого созыва по партийному списку КПРФ получил предприниматель и депутат гордумы Дзержинска Александр Терентьев — 19,9 млн руб. Сведения о доходах кандидатов за 2025 год опубликовал Центризбирком.

Наибольший доход среди нижегородских кандидатов в Госдуму девятого созыва по партийному списку КПРФ получил предприниматель и депутат гордумы Дзержинска Александр Терентьев — 19,9 млн руб. Сведения о доходах кандидатов за 2025 год опубликовал Центризбирком.

Источники доходов кандидата Терентьева — ЧОО «Комбат», дума Дзержинска, предпринимательская деятельность и вклады. Ему принадлежат участки в Ленинградской и Нижегородской областях, три дома (в том числе доли) в Нижегородской области и квартира в Санкт-Петербурге. Также среди имущества — нежилые помещения в Нижегородской области, катер, автомобиль Lexus, акции АО «ТК Дзержинск» (две штуки). Помимо этого, он является участником обществ «Спецзастройщик Дзержинск стройград» (50%), «Ока Стройсервис» (100%), «Голд Пульм» (50%), «Подразделение транспортной безопасности Приволжье» (100%), «Эко-вуд» (⅙ доли), «Единая управляющая компания» (75%) и «Сигнал» (50%). Остаток на банковских счетах — 7,6 млн руб.

Депутат Госдумы Владислав Егоров, возглавляющий нижегородско-мордовскую региональную группу № 13, заработал 7,3 млн руб. (зарплата в Госдуме и ННГУ им. Лобачевского). Также он имеет три счета в банке с остатком почти 184 тыс. руб.

Депутат заксобрания Нижегородской области Роман Кабешев заработал 5,2 млн руб. (заксобрание, ННГУ). Ему принадлежат участок, дом и квартира в Нижегородской области, автомобиль Haval F7. На вкладах — почти 250 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», среди нижегородских кандидатов по партсписку «Единой России» больше всех задекларировал предприниматель Илья Зотов — 13,3 млн руб.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше