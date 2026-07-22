Нижегородский кандидат от КПРФ Терентьев заработал за год 19,9 млн рублей

Источники доходов кандидата Терентьева — ЧОО «Комбат», дума Дзержинска, предпринимательская деятельность и вклады. Ему принадлежат участки в Ленинградской и Нижегородской областях, три дома (в том числе доли) в Нижегородской области и квартира в Санкт-Петербурге. Также среди имущества — нежилые помещения в Нижегородской области, катер, автомобиль Lexus, акции АО «ТК Дзержинск» (две штуки). Помимо этого, он является участником обществ «Спецзастройщик Дзержинск стройград» (50%), «Ока Стройсервис» (100%), «Голд Пульм» (50%), «Подразделение транспортной безопасности Приволжье» (100%), «Эко-вуд» (⅙ доли), «Единая управляющая компания» (75%) и «Сигнал» (50%). Остаток на банковских счетах — 7,6 млн руб.