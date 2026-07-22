Туриндустрия: половина туристов возвращается в Калининградскую область повторно

По словам руководителя информационного центра туризма области Галины Офицеровой, за одну поездку туристы могут познакомиться лишь с частью достопримечательностей. «Мы всегда говорим, что у нас небольшая область — 200 на 100 километров. И на таком небольшом клочке земли сосредоточены все виды туризма. Даже есть горнолыжка. Приезжая сюда даже на три дня, ты обязательно захочешь вернуться, потому что не всё посмотрел, не всё попробовал», — отметила она.