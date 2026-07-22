В Уфе определили лучшего техника-протезиста регионального уровня

По итогам испытаний абсолютным победителем стал Александр Безпрозванный из Ростова-на-Дону. Именно он представит свой регион на федеральном этапе, который пройдет в начале октября в Краснодарском крае. В тройку сильнейших также вошли Владислав Хурамшин из Тольятти, занявший второе место, и Александр Родионов из Самары, ставший бронзовым призером.