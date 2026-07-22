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В Уфе определили лучшего техника-протезиста регионального уровня

Конкурсанты выполняли полный цикл изготовления протеза бедра.

Источник: Национальные проекты России

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Техник-протезист» прошел в Уфе при поддержке нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.

На протяжении пяти дней девять участников из Уфы, Самары, Тольятти и Ростова-на-Дону демонстрировали теоретические знания и практические навыки. Они выполняли полный цикл изготовления протеза бедра — от оценки состояния пациента до статической примерки изделия.

По итогам испытаний абсолютным победителем стал Александр Безпрозванный из Ростова-на-Дону. Именно он представит свой регион на федеральном этапе, который пройдет в начале октября в Краснодарском крае. В тройку сильнейших также вошли Владислав Хурамшин из Тольятти, занявший второе место, и Александр Родионов из Самары, ставший бронзовым призером.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.