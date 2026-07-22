Угорь вместо камбалы: что ловят в июле рыбаки на калининградском побережье

Упорство оказалось вознаграждено! В один и тот же день, 17 июля, рыбаки вытянули двух угрей! Первого поймал в Пионерском калининградец Кирилл, второго, в Куликово — как раз Максим с сыном. Причём оба раза премиальный трофей решил полакомиться скромной снастью для ловли камбалы, так называемым красно-зелёным. К леске для привлечения рыбы прикрепляют цветные шарики, которые светятся в темноте и в ультрафиолете.