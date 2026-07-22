Угорь вместо камбалы: что ловят в июле рыбаки на калининградском побережье

Последние три недели на Балтике стали настоящим вызовом для калининградских рыбаков: небывалую жару сменил ураган, потом зарядили дожди. Но в итоге остывшая морская вода обеспечила активность потенциальной добычи. Своими успехами рыболовы поделились с «Клопс» в среду, 22 июля.
Если в «экваториальные» +37 особого клёва ждать не приходилось, то циклон «Бернадетт», во время которого волны в Балтийске перекатывались через мол, сбивая с ног смельчаков с телефонами, оказался совсем другой историей.
«Для тех, кто любит красивое, это было шоу, — рассуждает ихтиолог Василий Иода, автор макс-канала “Камбала”. — Для тех, кто любит рыбалку, — шанс!
Вода остыла, перемешалась, насытилась кислородом, и наша любимая камбала проснулась с отличным аппетитом".
Активность на побережье была огромная, рассказывает эксперт. Но свои коррективы вносила температура воды. На Куршской косе море стало холоднее, там рыба брала активнее. А на западе, у Балтийска и Витланда, осталось тёплым — клёв оказался поспокойнее.
География ловли в июле была достаточно ожидаемой: Балтийский мол, Пионерский и Зеленоградский пирсы и Куршская коса. На пирсах, благодаря большей глубине, ловилась рыба даже днём: туда подходили и салака, и мелкий сарган, и финта. Отлично брала камбала на косе. «После шторма вода стала такой, какой её любит эта рыба — мутноватая, свежая, вкусная и холодная», — объяснил Василий.
Некоторые рыбаки не бросали удочек даже в разгар шторма. Калининградец Максим получил от собратьев звание «Человек-упорство». Даже когда в его единственный выходной ветер валил с ног, он ехал на рыбалку, ловил и возвращался с добычей.
Упорство оказалось вознаграждено! В один и тот же день, 17 июля, рыбаки вытянули двух угрей! Первого поймал в Пионерском калининградец Кирилл, второго, в Куликово — как раз Максим с сыном. Причём оба раза премиальный трофей решил полакомиться скромной снастью для ловли камбалы, так называемым красно-зелёным. К леске для привлечения рыбы прикрепляют цветные шарики, которые светятся в темноте и в ультрафиолете.
"Угорь вдруг решил, что камбалиная снасточка — это тоже вкусно, — шутит Василий. — Представляете? Ребята ловили камбалу, а поймали угря.
Это как идти за хлебом, а получить торт. Приятно и неожиданно!".
Кстати, именно этот вид снасти оказался самым результативным и у других рыбаков. Хотя, как отметил Василий, прочие варианты — трубочник (ТР), оса (О), перламутрово-зелёный (ПЗ), розово-красный (РК), металлист (НМ) и стеклярус (СП) — тоже вполне работали.
Что касается наживки, то где-то брала креветка, где-то скумбрия, где-то кальмар. «Иногда помогала сырая креветка, тигровая, — делится секретами Иода. — Чтоб я так питался, как мы камбалу кормим!».
Сезон продолжается. Калининградские рыбаки планируют и дальше выезжать на море, и возвращаться оттуда не только с уловом, но и с хорошим настроением.
В апреле в Балтийске салаку можно было прямо с берега ловить руками.