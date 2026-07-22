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В Воронежской области забывчивого отца отправили в изолятор

Мужчина накопил 500-тысячный долг по алиментам.

Источник: Комсомольская правда

В Таловском районе судебные приставы посадили в тюрьму местного жителя, который годами скрывался от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Воронежской области.

Мужчина накопил огромный долг перед собственным сыном: более 500 тысяч рублей. Судебный пристав использовала все законные способы (штрафы и ограничения), чтобы заставить его платить, но отец просто игнорировал требования.

Он был уверен, что если не будет лично приходить к приставу, то его не смогут наказать по уголовной статье. При этом на телефонные звонки он отвечал, откровенно насмехаясь: «Я жив — здоров, но вы меня никогда не найдете».

Приставы объявили его сначала в местный розыск, а когда это не помогло — в федеральный розыск. Спустя несколько месяцев мужчину все-таки задержали. После допроса дознаватель добился того, чтобы должника закрыли в камере на двое суток для выяснения обстоятельств. Затем приставы подали в суд прошение об аресте до конца разбирательства.

Судья согласился с доводами следствия и отправил злостного неплательщика в камеру еще на 27 суток. Теперь мужчине придется отвечать за свои действия уже в рамках полноценного уголовного дела.