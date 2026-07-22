Красноярцев приглашают сдать макулатуру в Парке Юннатов

В первой половине дня участники очистят территорию парка и рассортируют отходы по правилам раздельного сбора. Затем для них проведут лекции и мастер-классы. Ребята научатся делать картины из вторсырья, открытки из макулатуры и сухоцветов, плести многоразовые авоськи, выращивать микрозелень и рассчитывать свой экологический след.