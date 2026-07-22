Красноярцев приглашают сдать макулатуру в Парке Юннатов

В Красноярске 23 июля пройдет открытая экологическая акция «С чистого листа». Жителей приглашают принести ненужную бумагу на переработку в Парк юннатов с 10:00 до 11:00.
После контрольного взвешивания собранную макулатуру передадут на переработку. Для участников акции также откроют оранжерею парка. Акция станет частью регионального этапа всероссийского проекта «Юннатская страна» Движения первых. После сбора макулатуры проект официально откроют для 60 представителей клубов юных натуралистов со всего Красноярского края.
В первой половине дня участники очистят территорию парка и рассортируют отходы по правилам раздельного сбора. Затем для них проведут лекции и мастер-классы. Ребята научатся делать картины из вторсырья, открытки из макулатуры и сухоцветов, плести многоразовые авоськи, выращивать микрозелень и рассчитывать свой экологический след.
Парк Юннатов находится в Октябрьском районе Красноярска, в Студгородке, рядом с Красноярским краевым центром «Юннаты» на улице Академика Киренского. Проект «Юннатская страна» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».