Жителя Ростовской области будут судить за развращение трех девочек

КАЗАНЬ, 22 июл — РИА Новости. Житель Ростовской области предстанет перед судом за то, что по интернету развращал трех девочек из Забайкальского края, он обвиняется по шести статьям уголовного кодекса и ждет суда под стражей, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
«По версии следствия, в 2025 году обвиняемый, находившийся на заработках в городе Казани, посредством сети интернет совершил противоправные действия в отношении трех малолетних жительниц Забайкальского края. Противоправные действия были пресечены после того, как родители одной из девочек обнаружили в ее мобильном телефоне переписку со злоумышленником и обратились в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
Следователи обвиняют его по статьям 132 УК РФ (действия сексуального характера), 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера), 135 УК РФ (развратные действия), 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних), частям 1,2 статьи 242 УК РФ (изготовление материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).
Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.