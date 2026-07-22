Жителя Ростовской области будут судить за развращение трех девочек

«По версии следствия, в 2025 году обвиняемый, находившийся на заработках в городе Казани, посредством сети интернет совершил противоправные действия в отношении трех малолетних жительниц Забайкальского края. Противоправные действия были пресечены после того, как родители одной из девочек обнаружили в ее мобильном телефоне переписку со злоумышленником и обратились в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.