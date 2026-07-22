В Алтайском крае трудоустроят еще 19 земских работников культуры

Еще 19 специалистов приступят к работе в муниципальных учреждениях Алтайского края по программе «Земский работник культуры» нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
Всего в министерство культуры региона поступило 22 заявки на замещение вакантных должностей в учреждениях культуры, по итогам конкурсного отбора были выбраны 19 победителей.
«При определении победителей комиссия учитывала несколько критериев. В частности, учитывались профильное образование, непрерывный и общий стаж, наличие наград и дипломов профконкурсов. Также в этом году введен критерий, предусматривающий начисление дополнительных баллов претендентам, не достигшим возраста 35 лет. По итогам конкурса 16 человек поедут работать в детские школы искусств, 2 специалиста — в районные дома культуры и 1 человек — в сельский ДК», — отметила министр культуры региона Елена Безрукова.
Министр добавила, что в этом году среди земских работников культуры есть специалисты из других регионов — Пензенской области, Томска, Красноярского края и Республики Алтай.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.