В Алтайском крае трудоустроят еще 19 земских работников культуры

«При определении победителей комиссия учитывала несколько критериев. В частности, учитывались профильное образование, непрерывный и общий стаж, наличие наград и дипломов профконкурсов. Также в этом году введен критерий, предусматривающий начисление дополнительных баллов претендентам, не достигшим возраста 35 лет. По итогам конкурса 16 человек поедут работать в детские школы искусств, 2 специалиста — в районные дома культуры и 1 человек — в сельский ДК», — отметила министр культуры региона Елена Безрукова.