Машины предложили конфисковывать у серых возчиков мусора в Ростовской области

Глава региона добавил, что с 2025 года на Дону провели больше 60 экологических рейдов. В итоге на нарушениях поймали более 380 человек, в 2026 году составили 125 протоколов. За нарушения при обращении с отходами наложили штрафы на общую сумму более 1,5 млн рублей.