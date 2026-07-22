Samsung показала смартфоны Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и другие новинки

В Лондоне стартовала традиционная летная презентация Samsung Galaxy Unpacked, посвященная смартфонам-раскладушкам и смарт-часам нового поколения. В этом году южнокорейский техгигант разнообразил линейку, добавив в нее модель с необычным широкоформатным корпусом. РБК Life смог познакомиться с устройствами еще до официальной презентации и теперь делится всем самым главным.
Samsung Galaxy Z Fold8.
Samsung Galaxy Z Fold8.
(Фото: РБК Life).
Несмотря на привычное название, Samsung Galaxy Z Fold8 представляет собой принципиально новую модель с более «книжным» форм-фактором. В сложенном виде соотношение сторон получилось близким к 16:10, тогда как в разложенном пропорции гибкого дисплея близки к 4:3. Это, в свою очередь, сделало более удобной работу с самым разным контентом. К примеру, внешний экран закрытого смартфона стал куда более адаптирован для различных повседневных задач, а раскрыв гаджет, пользователь получит полноценный большой внутренний дисплей для просмотра видео и игр, а также для чтения книг.
Что качается основных характеристик, то за быстродействие отвечает специально разогнанная кастомная версия Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm с тактовой частотой до 474 ГГц. Гаджет доступен в версиях как с 12 Гб, так и с 16 Гб оперативной памяти, а размер внутреннего хранилища составляет 256 Гб, 512 Гб или 1 Тб.
Система камер представлена главным датчиком 50 Мп (f/1.8) c автофокусом (AF) и оптической стабилизацией (OIS), а также 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом (f/1.9). Предусмотрена поддержка цифрового зума до 10х и съемки видео в формате 8K при 30 кадрах в секунду.
Аккумулятор на 4800 мАч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, а также быструю беспроводную и обратную зарядку. Все это упаковано в корпус массой 201 г, что делает новинку самым легким девайсом во всем Fold-семействе Samsung.
Российские продажи смартфонов стартуют 24 июля, рассказали РБК Life в МТС, которая провела локальную премьеру новинок. В период предзаказа до 23 июля на гаджеты распространяется скидка до 20 тыс. руб. Акутальный прайс-лист на Samsung Galaxy Z Fold8 выглядит следующим образом:
Samsung Galaxy Z Fold8 12 / 256 Гб — 149 990 ₽;
Samsung Galaxy Z Fold8 12 / 512 Гб — 179 990 ₽;
Samsung Galaxy Z Fold8 16 / 1024 Гб — 229 990 ₽
Характеристики Samsung Galaxy Z Fold8.
Основной экран: 7,6 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, 2448×1848, 3000 нит;
Внешний экран: 5,5 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, 1248×1972, 3000 нит;
Основная камера: 50 Мп (f/1.8) AF, OIS + сверхширокоугольная 50 Мп (f/1.9) AF;
Фронтальная камера: две на 10 Мп (f/2.2);
Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 3нм, восемь ядер, частота до 4,74 ГГц;
Память: 12/16 Гб ОЗУ, 256/512/1024 Гб внутреннего хранилища;
Аккумулятор: 4800 мАч с поддержкой зарядки 45 Вт, а также беспроводной и обратной зарядки;
Размеры и масса: 161,4×123,9 х 4,5 мм, 201 г.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra.
(Фото: РБК Life).
Флагманская раскладушка Samsung нового поколения, которая теперь получила название Ultra, сохранила привычный «вытянутый» форм-фактор. Главные изменения коснулись аккумулятора — его емкость увеличилась с 4400 до 5000 мАч. При этом толщина корпуса гаджета в раскрытом состоянии снизилась на 1 мм — до 4,1 мм.
Кроме того, смартфон обзавелся совершенно новой сверхширокоугольной камерой на 50 Мп (f/1.9) с автофокусом, пришедшей на смену прежнему 12-мегапиксельному датчику (f/2.2). Это практически такой же модуль, как на Samsung Galaxy S26 Ultra, только со слегка уменьшенной светосилой.
Плюс ко всему, как и в случае с моделью Galaxy Z Fold8, на версии Ultra применили новую структуру дисплея с титановой подложкой и дополнительным слоем титанового напыления на стекле. Это обеспечило значительно уменьшенную центральную складку на гибкой панели, которая теперь стала гораздо менее заметной и практически не ощущается тактильно. Наконец, все экраны стали антибликовыми — уровень отражения света примерно сопоставим с Galaxy S25 Ultra.
В России Ultra-версия новой раскладушки обойдется на 20 тыс. руб. дороже стандартного Galaxy Z Fold8:
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12 / 256 Гб — 169 990 ₽;
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12 / 512 Гб — 199 990 ₽;
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16 / 1024 Гб — 249 990 ₽
Характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra.
Основной экран: 8 дюймов, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, 2256×2504, 3000 нит;
Внешний экран: 6,5 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, 1080×2520, 3000 нит;
Основная камера: 200 Мп (f/1.7) AF, OIS + сверхширокоугольная 50 Мп (f/1.9) AF + телефото 10 Мп (f/2.4) AF, OIS;
Фронтальная камера: две на 10 Мп (f/2.2);
Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 3нм, восемь ядер, частота до 4,74 ГГц;
Память: 12/16 Гб ОЗУ, 256/512/1024 Гб внутреннего хранилища;
Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой зарядки 45 Вт, а также беспроводной и обратной зарядки;
Размеры и масса: 143,2×148,4 х 4,1 мм, 215 г.
Samsung Galaxy Z Flip8.
Samsung Galaxy Z Flip8.
(Фото: РБК Life).
Новая flip-раскладушка от Samsung не претерпела существенных изменений, но при этом стала немного тоньше и легче модели прошлого поколения. Кроме того, заметно выросла производительность за счет применения собственного чипа Exynos 2600, изготовленного по двухнанометровому техпроцессу.
Остальные ключевые характеристики остались прежними. Samsung Galaxy Z Flip8 оснащен основным гибким 6,9-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X, а диагональ внешней панели составила 4,1 дюйма. Система камер представлена 50-Мп основным датчиком (f/1.8) c оптической стабилизацией и автофокусом, сверхшириком на 12 Мп, а также селфи-камерой на 10 Мп.
Цены на Samsung Galaxy Z Flip8 стартуют с отметки 105 тыс. руб.:
Samsung Galaxy Z Flip8 12 /256 Гб — 104 990 ₽;
Samsung Galaxy Z Flip8 12 /512 Гб — 124 990 ₽
Характеристики Samsung Galaxy Z Flip8.
Основной экран: 6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, 2520×1080, 2600 нит;
Внешний экран: 4,1 дюйма, Super AMOLED 2X, 120 Гц, 1048×948, 2600 нит;
Основная камера: 50 Мп (f/1.8) AF, OIS + сверхширокоугольная 12 Мп (f/2/2);
Фронтальная камера: 10 Мп (f/2.2);
Процессор: Exynos 2600, 2нм, десять ядер, частота до 3,8 ГГц;
Память: 12 ОЗУ, 256/512 Гб внутреннего хранилища;
Аккумулятор: 4300 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт, а также беспроводной и обратной зарядки;
Размеры и масса: 75,4×166,9 х 6,1 мм, 180 г.
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2.
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 9.
(Фото: РБК Life).
Флагманские смарт-часы Galaxy Watch Ultra 2 получили титановый корпус, ставший на 12% тоньше по сравнению с предыдущей моделью. Емкость батареи увеличилась с 590 до 800 мАч, а время автономной работы — до 60 часов. С нуля до 40% часы можно подзарядить примерно за 30 минут.
Плюс ко всему впервые стало доступно приложение для дайверов, фиксирующее основные параметры вроде глубины погружения и температуры воды. Инженеры Samsung обещают в дальнейшем активно развивать данную программу, добавляя туда все больше новых функций, полезных для ныряльщиков.
Все представители новых серий часов Samsung — Galaxy Watch Ultra 2 и Galaxy Watch 9 — получили 3-нм процессор Snapdragon Wear Elite с встроенным нейрочипом (NPU). Новая платформа позволила существенно расширить набор функций мониторинга здоровья и режимов тренировок, куда добавили мониторинг апноэ во сне, тренера по бегу с пошаговыми рекомендациями для достижения заданных показателей.
Базовые смарт-часы Samsung Galaxy Watch 9 стоят от 27 тыс. руб., а Watch Ultra 2 обойдется в 50 тыс. руб.:
Samsung Galaxy Watch Ultra 2 2025 47 mm — 49 990 ₽;
Samsung Galaxy Watch9 LTE 44 mm — 28 990 ₽;
Samsung Galaxy Watch8 LTE 40 mm — 26 990 ₽
Материал дополняется.