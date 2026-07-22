Samsung показала смартфоны Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и другие новинки

Несмотря на привычное название, Samsung Galaxy Z Fold8 представляет собой принципиально новую модель с более «книжным» форм-фактором. В сложенном виде соотношение сторон получилось близким к 16:10, тогда как в разложенном пропорции гибкого дисплея близки к 4:3. Это, в свою очередь, сделало более удобной работу с самым разным контентом. К примеру, внешний экран закрытого смартфона стал куда более адаптирован для различных повседневных задач, а раскрыв гаджет, пользователь получит полноценный большой внутренний дисплей для просмотра видео и игр, а также для чтения книг.