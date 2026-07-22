В Перми не обнаружили вредных веществ в воздухе после разлива нефти

Роспотребнадзор не обнаружил превышений вредных веществ в воздухе после разлива нефтепродуктов в Мулянку и Пыж, сообщили в администрации Пермского округа.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на реках продолжается. В зоне задействованы 18 защитных боновых заграждений.
Основные силы сейчас направлены на сбор плёнки с поверхности воды. Как только этот этап завершат, приступят к очистке берегов — из-за высокого уровня воды часть нефтяных следов осталась на кустах и траве.
Чтобы загрязнение не дошло до Камы, у улицы Строителей смонтируют дополнительную дамбу. В ближайшие дни из Коми прибудет подкрепление — группа спасателей с опытом работы в подобных ситуациях.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что разлив локализован.
Подробнее о том, что происходит на малых реках — в материале сайта perm.aif.ru.