Мощная вспышка случилась на Солнце 22 июля — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Самая сильная вспышка с 7 июля (то есть более чем за две недели) была зарегистрирована 22 июля примерно в 09.35. Ученые предполагают, что рост количества вспышек продолжится.
«В течение суток-двух возможен выход на события уровня X», — отмечают специалисты.
Вместе с тем нынешний всплеск активности носит локальный характер. Несмотря на увеличение количества вспышек, глобальный уровень солнечной активности пока остается низким.
Вспышки на Солнце могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых белорусов. Как правило, это выражается в колебаниях артериального давления, головных болях, быстрой утомляемости. Врачи рекомендуют в подобные периоды более бережно относиться к своему здоровью.
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