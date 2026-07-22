Отец похитил обидчика сына прямо со школьного двора

Ноябрьским днём 2025 года к школе в городе Вяземском подъехал серый «Nissan AD». За рулём сидел 34-летний местный житель, который увидел на площадке перед зданием сцену, знакомую любому родителю: двое мальчишек сцепились в потасовке. Один из них — его сын. Второй — 12-летний подросток Артём* из незнакомой семьи. Но то, что случилось дальше, вышло далеко за пределы обычного отцовского внушения и превратилось в уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.