Избил до сотрясения. Отец похитил обидчика сына прямо со школьного двора

Ноябрьским днём 2025 года к школе в городе Вяземском подъехал серый «Nissan AD». За рулём сидел 34-летний местный житель, который увидел на площадке перед зданием сцену, знакомую любому родителю: двое мальчишек сцепились в потасовке. Один из них — его сын. Второй — 12-летний подросток Артём* из незнакомой семьи. Но то, что случилось дальше, вышло далеко за пределы обычного отцовского внушения и превратилось в уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.
Подробности — в материале hab.aif.ru.
«Припугнуть и отпустить».
Игорь* с самого начала не собирался разнимать драку словами. Он действовал иначе — быстро и жёстко. По данным следствия, подсудимый подскочил к чужому ребёнку, толкнул его и нанёс несколько ударов по голове: школьник не успел ни убежать, ни позвать на помощь.
Затем Игорь грубо затолкал Артёма в салон автомобиля и увёз в неизвестном направлении. Всё это происходило средь бела дня, на глазах у других детей, которые наверняка не сразу поняли, что именно разворачивается перед ними, — похищение или жестокий воспитательный урок.
«Хотел его воспитать… Прокатить по городу, припугнуть и отпустить», — вспоминал потом Игорь на допросе.
Но в салоне автомобиля угрозы звучали уже не как педагогический приём: Артём позже рассказал следователям, что мужчина обещал убить его. И в замкнутом пространстве чужой машины эти слова 12-летний ребёнок воспринимал без всяких скидок на воспитательные цели.
Конец маршрута.
Маршрут похитителя оказался недлинным. Он довёз ребёнка до дома на улице Красный Орёл и вдруг остановился: у подъезда стояла мать мальчика. Увидев её, мужчина просто вышвырнул подростка и дал по газам — никаких попыток выйти и поговорить не было.
«Он… он меня убить хотел..!» — начал рассказывать Артём маме сквозь слёзы о том, что происходило несколько минут назад. Женщина с таким отношением к сыну, конечно же, мириться не собиралась, и обратилась к правоохранителям. Также они пошли фиксировать побои.
«Воспитательный подзатыльник», как было установлено в ходе медосвидетельствования, обернулся для Артёма сотрясением головного мозга. Экспертиза квалифицировала травмы как лёгкий вред здоровью. Но для уголовного дела о похищении важен был не только диагноз, а сам факт насильственного перемещения несовершеннолетнего против его воли с угрозами убийством.
К слову, семьи потерпевшего и подсудимого до того дня не пересекались: никакой застарелой вражды, никакой истории взаимных обид. Мальчишки же сцепились по причине, старой как мир — обменялись резкими словами в адрес друг друга. Раньше между ними драк не случалось, на учёте в полиции никто не состоял.
Пять лет и минус автомобиль.
На момент преступления Игорь считался несудимым, однако его биография насчитывает сразу три криминальных эпизода. В 2010 году он привлекался за кражу по статье 158 УК РФ. В 2016-м — за грабёж по статье 161. В 2023 году — по статье 115 за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Теперь послужной список пополнился статьёй 126 — похищение человека.
Вяземский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области собрал доказательства, которые суд признал достаточными для обвинительного приговора. Дело квалифицировали по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 126 УК РФ: похищение, совершённое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, в отношении заведомо несовершеннолетнего. Приговор Вяземского районного суда оказался сухим и неумолимым.
«Суд назначил виновному пять лет и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также полгода ограничения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru прокурор Вяземского района Араик Седракян.
Автомобиль «Nissan AD», который стал орудием преступления, конфискован в доход государства. Гражданский иск прокурора о компенсации морального вреда в пользу 12-летнего потерпевшего удовлетворён — около трёхсот тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу. У стороны защиты есть время на обжалование, но с учётом собранных доказательств и признательных показаний самого подсудимого перспективы апелляции выглядят туманными.
* имена изменены.