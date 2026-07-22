В Калининграде 20-летняя девушка вынесла из магазина цифровой техники смартфон за 100 тыс. рублей

В Калининграде 20-летняя девушка вынесла из магазина цифровой техники в ТЦ на Театральной смартфон за 100 тыс. рублей. Кражу раскрыли, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Подозреваемой оказалась 20-летняя местная жительница. Она взяла с витрины мобильный телефон, который не был подключен к сигнализации, и покинула магазин.
Позже в полиции девушка заявила, что гаджет этот она якобы потеряла. Заведено уголовное дело.
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