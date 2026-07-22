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В Калининграде 20-летняя девушка вынесла из магазина цифровой техники смартфон за 100 тыс. рублей

Действия злоумышленницы попали на запись видеокамеры.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде 20-летняя девушка вынесла из магазина цифровой техники в ТЦ на Театральной смартфон за 100 тыс. рублей. Кражу раскрыли, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Подозреваемой оказалась 20-летняя местная жительница. Она взяла с витрины мобильный телефон, который не был подключен к сигнализации, и покинула магазин.

Позже в полиции девушка заявила, что гаджет этот она якобы потеряла. Заведено уголовное дело.

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