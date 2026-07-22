Самолет разведки ВВС Великобритании облетел Калининградскую область

Самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон Королевских ВВС Великобритании около 12.10 мск и взял курс на восток. Добравшись до польского Щецина, он сместился чуть севернее и полетел над Балтийским морем.
В районе литовской Клайпеды он поменял траекторию и пролетел над Литвой и Польшей вдоль всей границы Калининградской области. В настоящий момент борт, по всей видимости, следует к аэродрому вылета.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.