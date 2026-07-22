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Самолет разведки ВВС Великобритании облетел Калининградскую область

Британский самолет RC-135W совершил облет Калининградской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области, проследовав вдоль границ РФ над территорией Литвы и Польши, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон Королевских ВВС Великобритании около 12.10 мск и взял курс на восток. Добравшись до польского Щецина, он сместился чуть севернее и полетел над Балтийским морем.

В районе литовской Клайпеды он поменял траекторию и пролетел над Литвой и Польшей вдоль всей границы Калининградской области. В настоящий момент борт, по всей видимости, следует к аэродрому вылета.

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

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