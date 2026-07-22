Кровлю сорвало ветром из-за непогоды в Нижнем Новгороде — МЧС

В Нижнем Новгороде ветром сорвало крышу из-за непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Напомним, что шторм накрыл Нижний Новгород 22 июля. Из-за сильного ветра, как следует из видео в соцсетях, на Большой Печерской сорвало кровлю.
По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, была привлечена одна единица техники и четыре человека. Помощь спасателей не потребовалась.
Ранее ураган оставил часть Бора без света и повалил деревья.
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