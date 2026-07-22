Акушер назвал оптимальный возраст для первой беременности

Оптимальным возрастом для первом беременности является период с 22 до 30 лет, заявил Анатолий Тян, ассистент Пироговского университета (кафедра акушерства и гинекологии Института хирургии). Его слова приводит пресс-служба вуза.
«По данным литературы, наиболее приемлемый интервал для первой беременности: 22−30 лет, с пиком физиологической готовности в 25−28 лет. В этом возрасте у женщины максимальный запас яйцеклеток, эндометрий лучше всего “принимает” эмбрион, а сердечно‑сосудистая и свертывающая системы легче адаптируются к нагрузкам беременности», — уточнил врач.
Роды до 20 лет связаны с повышенным риском анемии, преждевременных родов и низкого веса плода, отметил Тян. Организм матери к этому времени еще не завершил созревание. После 35 лет начинают расти риски гестационного диабета, гипертензии, отслойки плаценты. Кроме того, увеличивается частота хромосомных аномалий у плода с 1:1000 в 25 лет до 1:400 в 35 лет и 1:100 к 40 годам.
«Выкидыши после 40 лет достигают более 30%. При этом необходимо акцентировать: рожать после 35 не противопоказано, но беременность требует более тщательного наблюдения, а шансы на естественное зачатие заметно снижаются», — подчеркнул акушер.
Как уточнил врач, с медицинской точки зрения интервал 25−30 лет представляет собой «наилучший баланс между фертильностью, рисками для матери и плода и скоростью восстановления». При этом окончательное решение всегда остается за женщиной с учетом состояния ее здоровья, готовности и поддержки со стороны врачей, подытожил эксперт.
Ранее Министерство здравоохранения установило методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья. Документ обязывает специалистов информировать женщин об оптимальном возрасте для беременности и родов.
«Женщинам, у которых не установлены хронические гинекологические заболевания, отсутствуют факторы риска их развития, должны быть даны рекомендации по ведению здорового образа жизни и планированию семьи. Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка — возраст женщины от 18 до 35 лет», — говорится в документе.
Женщина родила ребенка после шести курсов химиотерапии.
Ранее врачи из Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) помогли женщине родить здорового ребенка после пройденных шести курсов химиотерапии.
В НИИ женщина обратилась на 16-й неделе беременности, ее беспокоили боли в правой ноге и пояснице, а также отеки нижних конечностей. Во время обследования врачи обнаружили крупное образование забрюшинного пространства, размеры которого достигали 12×7х14 см. По словам специалистов, оно сдавливало нижнюю полую вену, деформировало ее и нарушало кровоток. Оказалось, что у пациентки фолликулярная лимфома. Это злокачественное заболевание лимфатической системы, при котором образуются опухоли, медленно растущие годами, поражая лимфоузлы, костный мозг и внутренние органы.
Несмотря на диагноз, женщина приняла решение сохранить беременность. Под присмотром специалистов она прошла шесть курсов химиотерапии. Впоследствии она находилась под наблюдением врачей вплоть до самых родов, они следили за состоянием плода, а также оценивали риски акушерских осложнений.
Хорошие результаты лечения, по словам директора МОНИИАГ Романа Шмакова, позволили женщине родить ребенка на 38-й неделе, хотя изначально планировалось не более 28 недель. Путем кесарева сечения пациентка родила здоровую девочку весом 2980 г и ростом 48 см, с оценкой по шкале Апгар 9 баллов (ребенок может получить от 0 до 10 баллов, с учетом параметров дыхания, сердцебиения и т.д.).
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