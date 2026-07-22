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Пламя «Вечного огня» могут временно погасить в Иркутске

Специалисты выполняют техобслуживание газового мемориала.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 22 июля. В Иркутске проводят техобслуживание газового оборудования мемориала «Вечный огонь». Подрядчик выполняет дегазацию емкостей газовой горелки. Работы продлятся до 18.00 31 июля. В связи с этим возможно временное отключение пламени на 1−2 часа. На месте установлены информационные таблички. Работы ведутся по заказу МКУ «Городская среда», сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Ранее агентство сообщало, что горение Вечного огня временно приостановят на Мемориале Славы в Братске. Решение принято в связи с проведением технических работ на газовом оборудовании комплекса.