Москвичам рассказали, куда можно бесплатно сходить до конца июля

Одним из центральных событий последних дней месяца станет Международный фестиваль искусств «Вдохновение», который пройдет на ВДНХ. В программу вошли театральные постановки, музыкальные концерты, уличные перформансы и творческие проекты с участием российских и зарубежных артистов. Часть мероприятий будет доступна для посещения без покупки билетов.