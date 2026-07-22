Москвичам рассказали, куда можно бесплатно сходить до конца июля

До конца июля в Москве пройдет серия бесплатных культурных, спортивных и семейных мероприятий. Жители и гости столицы смогут посетить фестивали, концерты, спектакли под открытым небом, экскурсии и мастер-классы, которые пройдут в рамках городских летних проектов.
Одним из центральных событий последних дней месяца станет Международный фестиваль искусств «Вдохновение», который пройдет на ВДНХ. В программу вошли театральные постановки, музыкальные концерты, уличные перформансы и творческие проекты с участием российских и зарубежных артистов. Часть мероприятий будет доступна для посещения без покупки билетов.
Продолжит работу и городской проект «Лето в Москве». На площадках в парках, скверах и общественных пространствах ежедневно проходят концерты, кинопоказы, танцевальные вечера, спортивные тренировки и творческие мастер-классы. Для детей подготовлены интерактивные программы, игровые зоны и познавательные занятия.
Любителей прогулок заинтересуют бесплатные экскурсии по историческим районам столицы, а поклонники театра смогут посетить показы в рамках проекта «Театральный бульвар». Кроме того, до конца месяца в московских парках продолжатся музыкальные вечера, выступления творческих коллективов и фестивальные программы.
Организаторы отмечают, что большинство мероприятий рассчитано на свободное посещение. На отдельные события потребуется предварительная регистрация из-за ограниченного количества мест. Актуальное расписание регулярно обновляется на официальных городских ресурсах.