Власти Иркутска уточнили границы частной застройки в Ново-Ленино

В Иркутске утверждён проект межевания территории юго-восточной части Ленинского округа. Соответствующий документ подписал мэр Руслан Болотов. Проект определяет границы земельных участков в посёлках Жилкино и Кирова, а также в производственной зоне.
Как сообщает администрация Иркутска, документ устанавливает границы частных домовладений и участков для размещения социальных объектов. В рамках проекта пересмотрены границы около 840 участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома. Теперь их приведут в соответствие с фактическим землепользованием.
— Утверждённый проект межевания предусматривает перераспределение границ по фактическому землепользованию. В дальнейшем это позволит жителям привести границы участков в соответствие с нормами законодательства и оформить их в собственность, — отметил Руслан Болотов.
Работа по упорядочению земельных участков продолжится.
В администрации подчеркнули, что это важный шаг для развития территорий и защиты прав собственников. Местные жители смогут легализовать свои наделы, избежав судебных споров и бюрократических сложностей.
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