Власти Иркутска уточнили границы частной застройки в Ново-Ленино

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что на паромной переправе на Ольхон в ближайшее время должно стать свободнее — третий паром «Семён Батагаев» планируют запустить до 26 июля, пока же перевозку обеспечивают только два судна, из-за чего очереди на подъезде достигают поворота на Сахюрту, а водители ждут по несколько часов. Подробнее.