В Москве пройдет фестиваль «Моспитомец» с выставкой животных из городских приютов

В Москве 26 июля состоится городской фестиваль «Моспитомец», одной из главных площадок которого станет выставка животных из столичных приютов. Посетители смогут познакомиться с собаками и кошками, которые ищут новых хозяев, а также узнать больше о работе волонтеров и организаций, занимающихся помощью бездомным животным.