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В Москве пройдет фестиваль «Моспитомец» с выставкой животных из городских приютов

В Москве 26 июля состоится городской фестиваль «Моспитомец», одной из главных площадок которого станет выставка животных из столичных приютов.

В Москве 26 июля состоится городской фестиваль «Моспитомец», одной из главных площадок которого станет выставка животных из столичных приютов. Посетители смогут познакомиться с собаками и кошками, которые ищут новых хозяев, а также узнать больше о работе волонтеров и организаций, занимающихся помощью бездомным животным.

На фестивале представят питомцев, прошедших ветеринарный осмотр, вакцинацию и подготовку к передаче в семьи. Волонтеры расскажут гостям об особенностях характера животных, правилах содержания и порядке оформления их передачи новым владельцам. Организаторы рассчитывают, что мероприятие поможет многим кошкам и собакам обрести дом.

Помимо выставки, для посетителей подготовлена просветительская программа. В течение дня пройдут лекции специалистов по уходу за домашними животными, консультации кинологов, тематические мастер-классы и показательные выступления с участием собак. Для семей с детьми организуют интерактивные площадки и познавательные занятия, посвященные ответственному обращению с питомцами.

Во время фестиваля также проведут благотворительную акцию по сбору помощи для городских приютов. Все желающие смогут передать корм, медикаменты, игрушки, поводки, миски и другие необходимые вещи для животных, которые пока продолжают ждать своих будущих хозяев.

Как отмечают организаторы, подобные мероприятия помогают привлечь внимание к проблеме бездомных животных и напоминают о важности ответственного отношения к домашним питомцам. Фестиваль пройдет на территории ВДНХ, вход для посетителей будет свободным.