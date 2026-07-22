В Горьковском округе Омской области установят 2 базовые станции связи

Две базовые станции сотовой связи установят в этом году в Горьковском округе Омской области в ходе реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи.
Сотовой связью планируют обеспечить деревни Северную и Богданово. Приоритетные территории для размещения базовых станций определялись с учетом ежегодного голосования местных жителей.
«По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко продолжаем активно работать над улучшением качества сотовой связи в нашем регионе. Доступная связь и интернет должны быть и в самых отдаленных точках Омской области. По итогам этого года планируем обеспечить связью около 11,5 тысячи омичей», — отметил первый заместитель министра цифрового развития и связи региона Максим Макаленко.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.