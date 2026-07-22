Белоруска Арина Соболенко назвала голливудскую актрису, которая могла бы сыграть ее в кино

— Ее продюсер предложил сняться в фильме про теннис — с ее и моим участием, — сказала Арина. — Но съемка должна была проходила в Австралии два-три месяца, а я там столько не бываю. Это просто физически невозможно. Но предложение было, и я очень хотела.