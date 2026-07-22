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Белоруска Арина Соболенко назвала голливудскую актрису, которая могла бы сыграть ее в кино

Соболенко назвала голливудскую актрису, которая могла бы сыграть ее в кино.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала в интервью на YouTube-канале Firt&Red о желании попробовать себя в кино.

У нее уже было предложение сняться в одном фильме с австралийской актрисой Ребел Уилсон. Она болельщица тенниса.

— Ее продюсер предложил сняться в фильме про теннис — с ее и моим участием, — сказала Арина. — Но съемка должна была проходила в Австралии два-три месяца, а я там столько не бываю. Это просто физически невозможно. Но предложение было, и я очень хотела.

Арина предполагает, что у нее могло бы получиться.

— До всех больших контрактов я вообще не верила в себя как в актрису. Но после множества съемок я научилась переключаться и включать режим «так себе актрисы», — с иронией заметила Арина. — Интересно было бы попробовать, но иллюзий я не питаю.

Еще первая ракетка предположила, кто бы ее мог сыграть в кино. И это голливудская актриса Шарлиз Терон, лауреата премии «Оскар». Она, кстати, бывает на Уимблдонском турнире.

Еще Арина Соболенко объяснила, почему ее команда состоит в основном из белорусов: «Я недоверчивая и не люблю, когда мне кланяются».