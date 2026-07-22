Самолеты-разведчики НАТО несколько дней летают над Рижским заливом

Согласно полетным данным, самолет радиолокационного обнаружения альянса вылетел из Гайленкирхена на западе Германии. Пролетев практически по прямой линии через воздушное пространство Германии и Польши, он повернул на север у аэропорта Сувалки рядом с границей Калининградской области. После он проследовал через воздушное пространство Литвы и вышел в район вокруг аэропорта Юрмала.