Воронежский оператор электросетей подал новые иски к федеральным холдингам на 169 млн рублей

В «ТНС энерго Воронеж» ранее заявляли «Ъ-Черноземье», что считают требования необоснованными. По словам управляющего директора компании Артема Зарвы, гарантирующий поставщик не владеет объектами электросетевого хозяйства и не может нести расходы по их содержанию. Он также отмечал, что с 1 января 2023 года «Квартал» утратил статус сетевой организации на территории Воронежской области, а потому оснований для взыскания якобы сбереженной арендной платы не имеется. В компании заявляли, что не видят существенных рисков для себя в связи с судами.