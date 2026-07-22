Около 400 человек собрал «Ночной легкоатлетический забег» в Сочи

Участниками пятого «Ночного легкоатлетического забега» в Сочи стали около 400 человек, сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций. Мероприятие организовали в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
«Традиционный ночной забег мы приурочили ко Дню переднеазиатского леопарда, программа по сохранению популяции которого реализуется в Сочи. В целом такие спортивно-массовые мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни и формированию спортивной культуры в семьях», — отметил директор департамента физической культуры и спорта администрации города Анатолий Мирошников.
Программа соревнований включала дистанцию 5 км для взрослых участников и возрастные категории для юных спортсменов на дистанциях 300, 500 и 1000 м. Все финишеры отмечены памятными призами. Победители в зачетах среди мужчин и женщин награждены уникальными сувенирами в форме следа леопарда.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.