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Ущерб почве от разлива нефтепродуктов в Новошахтинске превысил 2,6 млн рублей

Следственный отдел по Новошахтинску возбудил уголовное дело в отношении генерального директора компании, занимающейся производством нефтепродуктов. Фигурантке инкриминируют нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Следственный отдел по Новошахтинску возбудил уголовное дело в отношении генерального директора компании, занимающейся производством нефтепродуктов. Фигурантке инкриминируют нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По версии следствия, в период с ноября 2024 года по март 2026 года директор допустила грубые нарушения правил обращения с отходами на промышленном объекте. На земельном участке, относящемся к категории земель населенных пунктов, она организовала перекрытие почвенного покрова производственными отходами, а также разместила металлические емкости с нефтепродуктами на площадке без твёрдого водонепроницаемого покрытия. В результате произошли проливы нефтепродуктов, повлекшие загрязнение почвы. Ущерб, причинённый почве как объекту окружающей среды, составил более 2,6 млн руб.

В настоящее время следователи регионального СК совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.