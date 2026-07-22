Волгоградский музей Машкова представит выставку китайского художника

Выставочный проект «Высокое небо и далекие горы» откроется 31 июля в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова, сообщили в центре информационного и материально-технического обеспечения. Выставку можно посетить по Пушкинской карте, действующей при поддержке нацпроекта «Семья».
Гости смогут ознакомиться с творчеством известного современного китайского мастера, художника высшей государственной категории Китая, профессора Канг Миньи.
«Современный китайский художник Канг Миньи вдохновляется буддистскими идеями, продолжает каноническую линию китайского пейзажа: его картины становятся пространством для внутреннего путешествия зрителя, поводом “остановиться и задуматься”, осознать Созерцание как Путь», — рассказали в музее.
На выставке будут представлены более 50 произведений. Кроме того, в выставочный проект включена экспозиция декоративно-прикладного искусства «Фарфор — дитя Китая» из коллекции музея Машкова. Посмотреть обе экспозиции можно до 4 октября этого года.
Добавим, что в выставочном зале музея 29 июля, 5 августа, 12 августа, 19 августа, 26 августа состоятся также обзорные кураторские экскурсии старшего научного сотрудника музея Ирины Преображенской.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.